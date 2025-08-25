Lanús se lo empató a River en la última jugada

El partido terminó 1-1 en la “Fortaleza Granate”. Gonzalo Montiel marcó para el “Millo” y Rodrigo Castillo, en el quinto minuto de descuento, anotó el empate para el local.

River Plate dejó este lunes escapar el triunfo en la última jugada del partido el empatar de visitante 1-1 frente a Lanús, en el encuentro de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y correspondió a la Zona “B” del campeonato.

El campeón del mundo Gonzalo Montiel había puesto en ventaja al conjunto de Núñez, mientras que Castillo, en el quinto minuto de adición, igualó el partido.

River comenzó mejor en los primeros minutos, bien plantado en el campo y generando jugadas en mitad de cancha. Apenas habían transcurrido unos minutos y Miguel Borja tuvo una gran chance para abrir el marcador, luego de un buen desborde y centro de Matías Galarza desde la izquierda. Luego, el propio Galarza no pudo tras pase de Juan Cruz Meza.

En el tramo final del primer tiempo, el partido se emparejó y Lanús inquietó a River con un par de pelotas detenidas y luego con una maniobra individual de Marcelino Moreno, pero Franco Armani respondió de manera excelente sobre su palo derecho. En el cierre, Juan Portillo capturó un rebote a la salida de un tiro de esquina, pero Nahuel Losada controló abajo.

En el segundo tiempo, con cambios, River continuó acorralando a Lanús y tuvo dos remates desde lejos de Maximiliano Salas. A la salida de un tiro de esquina, Giuliano Galoppo entró por el segundo palo, la bajó al área y Gonzalo Montiel tocó a la red para el 1-0. Cuando el encuentro llegaba a su fin -en tiempo de descuento-, el local llegó al empate con un toque de Rodrigo Castillo.

Con esta igualdad, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene en lo más alto de la zona, con doce unidades, y ahora aguardará por el compromiso de este jueves, por Copa Argentina, ante Unión de Santa Fe.