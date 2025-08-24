Derrotó 2-0 de local a Banfield con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. El partido correspondió a la sexta fecha del torneo Clausura.

Boca logró su segunda victoria seguida y está 4º en la Zona "A"

Boca Juniors conquistó este domingo su segunda victoria seguida al derrotar de local 2-0 a Banfield en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina y los goles los marcaron los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El primer tiempo cerró con Boca como dominador, pero con un “Taladro” que se fue acomodando con el correr de los minutos y que no sufrió en su área tanto como parecía en un comienzo. Lo mejor del equipo de Miguel Angel Russo apareció cuando logró quitar en campo rival y se mostró con algunas limitaciones a la hora de crear con posesiones largas.

Después de un inicio del complemento en el que el local no podía generar peligro, Leandro Paredes fue la razón del fin de esa "siesta" por tres acciones puntuales. Primero habilitó a Cavani para que intente de cabeza a los 8' ST, al minuto probó desde la puerta del área y a los 12' encontró a Aguirre, que llegó al fondo y dio el pase atrás para que Merentiel abra el marcador.

Y en el peor momento de Boca, cuando parecían que se venían unos últimos minutos a puro sufrimiento para el dueño de casa, llegó el fin de la sequía de Cavani. El delantero llevaba 161 días sin convertir en la Bombonera y logró el 2-0 gracias a un cabezazo.

Con esa victoria, el “Xeneize” trepó al cuarto puesto de la Zona “A” con 9 unidades, ubicándose a solo dos del puntero Barracas Central.

El “Taladro”, mientras tanto, se quedó en el undécimo escalón de la tabla con 7 unidades.

En la próxima fecha, los de Miguel Angel Russo visitarán a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que los de Pedro Troglio -que este domingo fue expulsado-, recibirán a Tigre.