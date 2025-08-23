San Lorenzo volvió al triunfo y alcanzó a River

Derrotó de local 1-0 a Instituto de Córdoba por la sexta fecha de la Zona “B” del torneo Clausura de la Liga Profesional. El gol lo marcó el juvenil Branco Salinardi.

San Lorenzo le ganó este sábado de local por 1-0 a Instituto de Córdoba y con ese resultado alcanzó la punta de la Zona “B” del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain en el Bajo Flores, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique y el gol del encuentro lo marcó Branco Salinardi, primer tanto en la máxima categoría del fútbol argentino.

En el medio de una crisis institucional muy grave, los hinchas del “Ciclón” se hicieron presentes en el Nuevo Gasómetro y acompañaron al equipo.

En una primera parte para el olvido, ambos conjuntos estuvieron escasos de recursos para generar un muy buen juego.

En este marco fue el local el que hizo un poco mejor las cosas, presionando alto y proponiendo siempre con algunos remates desde fuera del área.

El visitante se conformó con anular lo que intentaban hacer los dirigidos por Damián Ayude y se fueron igualados sin goles al entretiempo.

Solo habían transcurrido dos minutos del complemento cuando Matías Realli ejecutó un gran tiro de esquina y Salinardi la empujó bajo el arco para poner el 1-0. Este es el primer gol en Primera división del juvenil de 18 años.

San Lorenzo siguió creciendo durante el correr de los minutos y hasta los 60 manejó sin problemas los tiempos del encuentro, pero a partir de ese momento el partido volvió a ser lo que fue en el primer tiempo.

Los últimos 15 minutos fueron de la “Gloria”, que a puro empuje empezó a acercarse al arco que defendía Orlando Gill.

Frente a la falta de la generación de juego, las pelotas paradas fueron el mejor aliado de los comandados por Daniel Oldrá.

Aprovechanque Instituto estaba totalmente volcado en ataque, el “Ciclón” lo pudo liquidar con una jugada preciosa del Zorro Ladstatter, pero Roffo le ganó el duelo.

Con ese resultado, el “Cuervo” se subió a la punta del campeonato con 11 puntos, las mismas unidades que River Plate, que este lunes deberá visitar a Lanús.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Huracán en clásico e Instituto será local frente a Independiente de Avellaneda.