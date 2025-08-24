Unión y Huracán empataron en Santa Fe

Igualaron 1-1. Nervo puso en ventaja al “Globo”, que terminó con diez por expulsión de Pereyra. Estigarribia empató el juego para el “Tatengue”.

Unión de Santa Fe y Huracán empataron este domingo 1-1 en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio 15 de Abril, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos, quien expulsó en la visita a Fabio Pereyra, a los 31 minutos de juego.

Martín Nervo, a los 43’ puso en ventaja al equipo de Frank Darío Kudelka, mientras que Marcelo Estigarribia, igualó el partido para el “Tatengue”.

En primera instancia, el asistente Iván Núñez y el árbitro Andrés Merlos no advirtieron la posible posición adelantada de Estigarribia y desde el VAR, con un trazado de línea controversial, Germán Delfino y Mariano Negrete dieron por válido el tanto para el equipo de Leonardo Madelón.

El “Globo”, que necesitaba recuperarse después de la eliminación en octavos de la Copa Sudamericana, había abierto el marcador cuando ya jugaba con uno menos por la expulsión de Fabio Pereyra, a los 30 minutos del primer tiempo.

A los 42 minutos, Martín Nervo, con otro cabezazo perfecto en el arco de la posterior polémica, puso el 1-0 parcial para los de Kudelka.

El empate le quedó mejor a Huracán porque jugó con uno menos gran parte del partido y una nueva derrota lo podía dejar herido en la previa del clásico ante San Lorenzo del próximo sábado, de visitante, sin su dupla central titular con Pereyra expulsado y Nehuén Paz, lesionado.

Con este resultado, Unión se ubica tercero en la Zona “A” con nueve puntos, mientras que Huracán tiene 10, a un punto del líder Barracas Central.