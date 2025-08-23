El campeón del mundo, marcó de tiro libre, el tanto de la victoria “Canalla” ante la “Lepra” en el Gigante de Arroyito.

Di María y otro sueño: golazo de tiro libre a Newell's y triunfo en el clásico

Con un golazo de tiro libre de Angel Di María, Rosario Central derrotó este sábado de local por 1-0 a Newell’s Old Boys de Rosario y así terminó festejando en el clásico de la fecha interzonal del torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera, y el gol de “Fideo” fue a los 37 minutos del segundo tiempo con un exquisito tiro libre en el ángulo.

El primer tiempo no tuvo grandes emociones y fue muy friccionado, trabado. El “Canalla” se mostró un poco más insistente, pero al igual que “La Lepra”, que prácticamente no pateó al arco, tuvo una pobre producción ofensiva.

Ya en la segunda etapa, apareció la acción. Primero lo tuvo Alejo Véliz para el local, pero se encontró con un sólido Juan Espínola. Poco después, Carlos González lo tuvo para la visita, pero su remate se fue apenas por arriba.

Hasta ahí no mucho de Angel Di María, pero tenía una bala guardada. Y a los 37 minutos, sorprendió con un golazo de tiro libre al ángulo superior izquierdo para romper el cero y darle la victoria al equipo de Ariel Holan en su regreso al clásico.

Como si la derrota no fuera suficiente, el conjunto liderado por Cristian Fabbiani terminó el partido con uno menos por la expulsión de Luciano Lollo. Sobre el final, el ex River vio la segunda tarjeta y dejó a la “Lepra” con diez.

Con este resultado, Rosario Central quedó tercero en la Zona B con diez puntos y volvió al liderazgo en la Tabla Anual, al menos hasta el partido de River que jugará este lunes de visitante frente a Lanús. Newell's, por su parte, sigue sin ganar y sigue 11° en su zona, con seis puntos.