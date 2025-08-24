Argentinos empezó perdiendo y terminó goleando 4-1 a Racing

Fue con goles de Lezcano, López Muñoz, Giménez Rojas y Oroz. El tanto de la “Academia” lo hizo el comodorense Conechny.

Argentinos Juniors obtuvo este domingo un categórico triunfo de local ante Racing Club por 4-1 en la continuidad de la 6ª fecha de la Zona “A” del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Alan Lezcano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz marcaron los goles del dueño de casa. El comodorense Tomás Conechny había puesto en ventaja a la “Academia”.

La primera etapa fue dividida en posesión, pero Argentinos generó más acercamientos. A los quince minutos debió ingresar Conechny por Santiago Solari que, un rato más tarde, adelantaría a Racing. Fue precisamente a los 26', asistido por Agustín García, una alegría que duraría poco.

Dos minutos más tarde, Alan Lescano igualó para Argentinos, cortando con un baldazo de agua fría la felicidad de Racing. La “Academia”, sin Gustavo Costas en el banco por la expulsión sufrida la jornada anterior, jugó con algunas alternativas y un equipo todavía sentido por las exigencias de la Copa Libertadores en las últimas semanas.

En el complemento logró remontar el “Bicho”. Hernán López Muñoz se encargó de darle la ventaja a Argentinos, apenas pasados los cinco minutos del segundo tiempo. Aproximadamente 10' después, Matías Giménez Rojas estiró la diferencia y sometió a Racing con un marcador mucho más hostil.

A falta de veinte minutos, Nicolás Oroz puso el 4-1 a favor de los dirigidos por Nicolás Diez. A esa altura, el dominio de Argentinos era total y Racing poco pudo hacer para revertir la situación. Falló hasta Gabriel Arias, que desde su retorno luego de lesión no volvió a recuperar la solidez que presumía.

Con este resultado, Argentinos se ubica séptimo con 8 puntos -a tres del líder Barracas Central-, mientras que Racing, se encuentra 14º con solo 4 unidades.

En la próxima fecha, el “Bicho” visitará en Mendoza a Independiente Rivadavia, mientras que Racing, recibirá a Unión de Santa Fe.