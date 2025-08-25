Derrotó 2-0 a Godoy Cruz con goles de Mateo Mendoza, en contra, y Maher Carrizo. De esa manera, el “Fortín” alcanzó a River y a San Lorenzo.

Vélez se impuso en Mendoza y alcanzó la punta en la Zona "B"

Vélez Sarsfield derrotó este lunes de visitante 2-0 a Godoy Cruz, y con ese resultado, alcanzó tanto a River -un partido menos- y a San Lorenzo en punta del torneo Clausura de fútbol, tras continuar la 6ª fecha de la Liga Profesional.

El encuentro, que se jugó en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, tuvo el arbitraje de Edgardo Zamora. Los goles del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto los marcaron Mateo Mendoza -en contra- y Maher Carrizo.

La visita rompió el cero a los 25 minutos, gracias a un tanto en contra de Mateo Mendoza. De esta manera, se puso en ventaja en un terreno complicado.

Minutos después, el autor de un verdadero golazo fue Maher Carrizo. El delantero la colgó del ángulo tras un tiro libre desde la zona derecha y estiró la diferencia para el combinado de Liniers.

Ya sobre el final, Tomás Marchiori evitó el descuento de Godoy Cruz con una tremenda atajada. Además, Manuel Lanzini, ex River Plate, ingresó a falta de diez minutos y tuvo su estreno con la casaca de Vélez.

De ese modo, Vélez llegó a los 11 puntos, la misma cantidad del “Millo”, que debe jugar por la noche ante Lanús, y San Lorenzo de Almagro.

El “Tomba”, mientras tanto, se ubica penúltimo en la tabla con solo 3 unidades.

En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Platense en el cierre de la 7ª jornada, mientras que Vélez recibirá a Lanús este sábado en horas de la noche.