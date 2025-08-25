Fue en uno de los partidos que este lunes dio continuidad a la 6ª fecha del torneo Clausura. Los goles los marcaron Paz, Herrera y Benegas.

Riestra goleó a Sarmiento 3-0 y está cuarto en la Zona "B"

Deportivo Riestra saltó este lunes al cuarto puesto de la Zona “B” al golear de local a Sarmiento de Junín por 3-0 en la continuidad de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, fue arbitrado por Pablo Echavarría.

El “Malevo” se quedó con la victoria en su cancha, donde lleva 23 juegos sin perder, por los goles de Cristian Paz (18’), Jonathan Herrera (69’) y Nicolás Benegas (88’).

El inicio fue intenso y parejo, aunque el local sacó provecho de la pelota parada. A los 18 minutos, Cristian Paz abrió el marcador con un remate desde muy cerca tras un córner ejecutado por Pedro Ramírez.

El tanto descolocó a Sarmiento, que respondió con remates de Jonatan Gómez y Joaquín Ardaiz, pero sin puntería. El local, por su parte, cerró la primera mitad con solidez defensiva y con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, Riestra salió decidido a liquidar el encuentro. A los 23 minutos, Jonathan Herrera amplió la diferencia con un remate de zurda tras la asistencia de Alexander Díaz.

El gol fue un golpe duro para el equipo de Junín, que intentó reaccionar con los ingresos de Lucas Pratto -ex River Plate- y Yair Arismendi, pero se topó con la firmeza del conjunto del Bajo Flores, que supo manejar los tiempos del partido.

La goleada se concretó a los 43 minutos, cuando Nicolás Benegas definió cruzado tras una asistencia de Jonatan Goitía para poner el 3-0 definitivo.

Con esa victoria, Riestra se ubica cuarto en la Zona “B” con 10 puntos, mientras que el “Verde” juninense quedó 11 con seis unidades.

En la próxima fecha, Riestra visitará en Córdoba a Talleres, mientras que Sarmiento buscará levantar cabeza cuando reciba al Rosario Central de Angel Di María.