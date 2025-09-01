Gimnasia-Náutico Rada Tilly y La Fede-Petroquímica se miden este martes en el gimnasio Diego Simón. El primer partido arranca a las 20.

Se disputa el Final Four del Apertura en U13 Femenino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este martes con la definición del torneo Apertura 2025 y en este caso será con las formativas.

En ese contexto, desde las 20, se jugará en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, el Final Four correspondiente a la categoría U13 de la rama femenina.

En primero lugar jugarán Gimnasia y Esgrima con Náutico Rada Tilly. Los árbitros serán Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.

Mientras que desde las 21:30, se enfrentarán el local La Fede Deportiva y Petroquímica. Los jueces del partido serán Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

El miércoles, mientras tanto, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles se enfrentarán los equipos U11 de La Fede “Bordó” y Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Este partido corresponde al Final Four de semifinales.

El mismo día, Náutico recibirá a Gimnasia por el segundo punto de la final de Primera Masculino.

……………….

Programa

MARTES 2

En el gimnasio Diego Simón – Final Four

20:00 U-13 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.

21:30 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

MIERCOLES 3

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

20:00 U-11: La Fede Deportiva “Bordo” vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly – Playoff / Juego 2

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza. CT: Juan Carlos Pérez.

De ser necesario el 3º juego de la serie de Playoff

Jueves 4 – 21:30 Horas (Socios Fundadores)

JUEVES 4

En el gimnasio “Diego Simón” - Final Four

20:00 U-13 Femenino: 3º Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vsº 4º).

21:30 U-13 Femenino: 1º Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vsº 3º).

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

20:00 U-11: CAI vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”.

En el Socios Fundadores-Playoff / Juego 3 (a confirmar por definición del 2º Juego).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

VIERNES 5

En Náutico Rada Tilly – Fase Regular / 7

21:30 U-21: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB

En el “Cemento Comodoro Km 8” - Fase Regular / 7 (a confirmar por definición de playoff.

21:30 U-21: Petroquímica vs Club Gimnasia y Esgrima.