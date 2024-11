Se enojó Susana con Pampita: "¿es tan buena como dice ser?"

La modelo no respondió con lujo de detalles ninguna de las preguntas de Susana, pese a una alta cifra que se le abonó en dólares, generando así un conflicto interno en Telefe.

Tras su separación de Roberto García Moritán y su nueva relación con Martín Pepa, la palabra más buscada era la de Pampita y, al parecer, quien iba a tener la exclusiva era Susana Giménez. Sin embargo, esto no sucedió debido a que, si bien la entrevista se llevó a cabo, la modelo no reveló detalles a excepción de los que ya se conocían, generando así un conflicto detrás de cámaras entre la producción y ella por su polémica actitud.

Más allá de que Pampita confirmó su nuevo romance por primera vez, Susana Giménez no quedó confirme. Guillermo Barrios en "A la tarde" contó lo que sucedió detrás de cámaras: "Les voy a contar el detrás de escena de la visita de Pampita al living de Susana. Tengo todos los detalles. Le pregunto a esta fuente inobjetable cómo fue esa relación, si hubo un contacto fuera de cámara. El primer contacto fue al aire y el último también".

Luego, el periodista aseguró: "Era Frozen". En ese sentido, explicó: "Pampita se fue como llegó al canal, congelada: frozen". Por su parte, uno de los compañeros de Barrios afirmó: "Todo lo contrario le pasó a Susana y a la producción, que estaban re calientes con Pampita. El enojo que tienen porque no dijo nada".

"Tengo la misma información. A mí me dijeron que estaban muy incómodos con la entrevista", sumó Daniel Ambrosino a las revelaciones que estaban haciendo en el programa. Finalmente, otro de los panelistas contó lo que habría dicho Susana Giménez luego de terminar su entrevista con Carolina: "Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'".