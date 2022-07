Se habilitaron los caminos Roque González y Centenario

Estuvieron cerrados desde el domingo, cuando nevaba con mayor intensidad. Más temprano este lunes, el secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán, detalló los trabajos que se están realizando en la ciudad luego de la gran caída de nieve del domingo y la posterior formación de hielo.

Desde temprano, en distintos sectores arrojaron sal y trabajaron con maquinarias. Sin embargo, el hielo en algunos sectores va a persistir hasta este martes.

Gaitán pidió a los conductores “transitar a vuelta de rueda, distancia entre vehículos, no aplicar los frenos en forma brusca, tener paciencia, respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito y la policía. De no ser necesario, no salgan, está muy peligrosa la cinta asfáltica y las calles de ripio”.

Añadió en la radio 100.1 que “es muy alto el frío y no permite trabajar permanentemente la sal para que se descongele, hay sectores que siguen congelados y van a seguir congelados hasta mañana al mediodía, se hizo una capa de hielo muy grande y, al ser el tráfico liviano, la aplasta y generan esas capas que parecen vidrio”.

En cuanto a las veredas, también solicitó precaución a los peatones, poniendo como ejemplo que “en la Fray Luis Beltrán, a la altura de los ex talleres de YPF, se cayeron cuatro personas y una sufrió una fractura”.