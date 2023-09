Se hicieron pasar por la "seño" del Jardín y estafaron a una mamá

Romina es una docente cipoleña del nivel inicial que desde esta semana atraviesa un momento muy angustiante porque ciberdelincuentes le hackearon su cuenta de WhatsApp para estafar a sus contactos.

Todo empezó alrededor de las 10 del martes cuando quiso enviar un mensaje y se dio cuenta que no tenía acceso a la aplicación. Después, comenzaron a llamarla para avisarle que desde su cuenta estaban pidiendo dinero a sus contactos, a modo de favor y con la promesa de devolución, y enviando un CBU para que le transfieran dinero en su nombre.

“Llamé a Claro, me dijeron que instale y desinstale la aplicación pero no pasó nada. Todo siguió igual y yo sin acceso a mi cuenta”, señaló la docente a LM Cipolletti. Lamentablemente, una mamá del Jardín en el que trabaja Romina cayó en la trampa de los estafadores y les transfirió una suma cercana a los 80.000 pesos, dinero que no podrá recuperar.

Romina cree que ingresaron a su cuenta luego de que ella recibiera un mensaje similar al que luego comenzaron a enviar desde su teléfono. “No hay manera de recuperar la cuenta, mientras tanto siguen pidiendo dinero en mi nombre y es grave”, agregó.

Para darle seguridad a las cuentas de WhatsApp y evitar que tu cuenta quede en manos de otros la aplicación tiene una opción llamada verificación en dos pasos. Se trata de una medida de seguridad extra que se puede configurar para que tu cuenta sea más segura. Es un sistema en el que hay que poner dos códigos para confirmar tu identidad. Esto se hace para que sea más difícil que alguien sin autorización entre a tu cuenta.