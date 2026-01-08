El hecho ocurrió este mediodía. El sospechoso fue aprehendido con el teléfono en su poder.

Se llevó un celular de una rotisería de Km 8

Personal policial de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 intervino este jueves, alrededor de las 12:15 horas, ante la denuncia por el hurto de un teléfono celular en una rotisería ubicada sobre la calle Santos Discépolo al 405.

Según se informó, el dispositivo se encontraba sobre el mostrador del comercio cuando fue sustraído. Tras cometer el hecho, el autor se dio a la fuga por la avenida Ítalo del Oro en dirección oeste.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y aprehender al sospechoso en la intersección de Ítalo del Oro y Pietrobelli. Al momento de la detención, el individuo intentó descartarse del teléfono celular denunciado como robado, un Motorola E14 de color gris.

El detenido fue identificado como Nicolás Iván C., de 28 años, y quedó a disposición de la Justicia.