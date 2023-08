Se modificó la Ley de Alquileres: vuelve a ser por 2 años

La oposición consiguió el quórum necesario y así dio inicio a la sesión especial de Diputados en la que se discutió cambiar o derogar la ley de alquileres. Finalmente Juntos por el Cambio (JxC) logró aprobar su propuesta para alquileres con 125 votos a favor.

Se trata de una ley que generó bastante controversias entre inquilinos y propietarios desde hace tres años, cuando entró en vigencia. En el inicio de la sesión especial, hubo varios cruces de diputados del Frente de Todos (FdT) y JxC por el pedido de apartamiento de los temas en el recinto.

Existían dos dictámenes emitidos por la Comisión de Legislación General hace más de un año: uno, el del oficialismo, que proponía mantener los puntos centrales de la actual ley que fija un plazo de tres años de contrato y una actualización anual de los alquileres en base a un índice que combina salarios e inflación, y otro, de la oposición, encabezado por JxC, que preveía reformar la ley vía modificación de los plazos de los contratos -2 años- y un esquema de ajuste cada 3 o 6 meses, en base a un índice que se acuerde entre las partes.

El dictamen de la mayoría, propuesto por los legisladores referenciados por Unión por la Patria, fue rechazado con 109 votos afirmativos y 131 negativos. Posteriormente, se votó el dictamen de minoría, iniciativa de autoría de Juntos por el Cambio, que fue aprobado por 125 a favor y 112 en contra.

QUE ES LO QUE CAMBIA

La coalición opositora consiguió que avance su propuesta con los votos de sus diputados junto al apoyo de los legisladores de Córdoba Federal, Identidad Bonaerense, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra.

Las principales modificaciones que propone la nueva ley son:

Duración: el plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley.

Aumentos de alquileres: se establece el mecanismo de "acuerdo entre las partes" para revisar los incrementos de los precios de alquileres -que ya no estarían sujetas a un índice inflacionario-, y las actualizaciones se realizarían "por intervalos de entre cuatro (4) y doce (12) meses".

Ingreso: no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

Reparaciones: el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

Cancelación de contrato: el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.