Se presentó el 3º torneo Interpeñas de Fútbol en Comodoro Rivadavia

Desde el 23 de octubre en el Complejo “Vas por Más” de Kilómetro 3 y con la organización de la Filial Newell’s Old Boys “Alfredo Obberti” de Comodoro Rivadavia, se jugará la 3ª edición del Torneo de Fútbol Interpeñas y Filiales. Boca fue el campeón en la primera, la segunda edición fue para Racing. A fin de año se jugará un triangular para definir al campeón de campeones.

Será la tercera edición de esta competencia entre peñas y filiales de fútbol de Comodoro Rivadavia, la cual contará con la presencia de la Filial Enzo Francescoli (River Plate), Filial Comodoro Canalla (Rosario Central), Filial Patagonia Sur (Racing Club), Filial 9 de Noviembre (Estudiantes de La Plata), Ciclón Patagónico (San Lorenzo de Almagro), Filial Alfredo “Mono Obberti” (Newell’s Old Boys), Comodoro es de Boca (Boca Juniors), Peña Fortineros del Sur (Vélez Sarsfield) y también las peñas comodorenses de Independiente y Talleres de Córdoba.

Será un torneo modalidad Fútbol 7, con dos zonas de cinco equipos, y cruces de semifinales y final, con un cuerpo arbitral integrado por Yanina Araoz y Micaela Yerio.

El evento tiene el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

En la presentación realizada en el Complejo “Vas x Más” estuvo presente el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes) junto a Guillermo Luque, referente de la Filial Newell’s Old Boys Alfredo Obberti, y organizador del evento, como así también representantes de las diferentes peñas y filiales participantes.

Previo a la conferencia de prensa, se realizó la firma de un convenio donde el estado municipal se compromete a colaborar y acompañar la organización de esta competencia.

“Le agradezco a toda la gente de Newell’s, porque no me dejaron solo y me acompañaron en esta tarea. Gracias a todos ustedes, porque cada club me dio un concejo, me remarcó algo como para que esto nos salga lindo, para todos. Porque de eso se trata, que esto sea un torneo de familia, y como hicimos con Central, que sea siempre un abrazo y que no sea discusión ni nada de eso. La invitación a todos para el 23 de octubre que será la inauguración del torneo”, comentó Guillermo Luque, representante de la Filial Newell’s Old Boys Alfredo “Mono” Obberti de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, expresó: “Quiero felicitarlos, a Guille que le toca la organización. A todas las peñas, porque ya es la tercera edición y es lindo venir a esto, todos los años, saber que esta altura del año nos juntamos a firmar este compromiso y ustedes se juntan para jugar este torneo. Me pone contento, porque hace tres ediciones ustedes me decían que querían continuidad. Cuando están las rivalidades a veces es difícil que exista la continuidad, y ustedes demostraron que se puede hacer”.

“Se han organizado en forma sistemática para saber que todos los años a alguien le toca tomar el compromiso llevar adelante un evento, algo que no es fácil. Ese compromiso lo han tomado cada uno de ustedes y demuestra que se pueden hacer las cosas en conjunto. Que puede haber distintos colores, pero que se puede cuando se trabaja en un objetivo común. Hoy el deporte vuelve a marcar que permite reunirse, juntarse y generar acción por otros. Hoy es el momento de ustedes, de disfrutar. Que esto se mantenga en el tiempo, y gracias por dejarnos ser parte a nosotros”, cerró el presidente de Comodoro Deportes.