Se profundiza la interna entre Milei y Villarruel

Desde el oficialismo surgen declaraciones cruzadas sobre el conflicto entre el Presidente y la vice. Mientras un senador de LLA asegura que el mandatario “está rodeado de obsecuentes” y que está mal “ir contra” Villarruel, el vocero presidencial intentó poner paños fríos, aunque admitió que no hay diálogo entre ambos integrantes del Ejecutivo.

Javier Milei tiene previsto partir este miércoles por la noche rumbo a París. Tendrá una reunión con Emmanuel Macron, luego de los roces que generó la reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel por el tema de los cánticos de la Selección. Milei estará en la apertura de los Juegos Olímpicos.

Milei se reunirá este viernes en París con su par de Francia, Emmanuel Macron, quien lo invitó a formar parte de las actividades en torno a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

El viaje se llevará a cabo luego de la polémica que encendió días atrás la vicepresidenta Victoria Villarruel, al tildar a Francia "país colonialista" en su defensa del jugador de la Selección argentina Enzo Fernández, muy criticado tras los cánticos racistas contra jugadores franceses. El tuit de Villarruel provocó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reuniera con el embajador francés para despegarse de la postura de la vice.

No obstante, algunos analistas entienden que la diferencia de fondo entre el Presidente y la vice es por la visita a los represores genocidas que están detenidos en Ezeiza y a los que Villarruel les habría prometido liberarlos cuando solo era candidata. “Villarruel responde a Astiz”, afirmó el periodista Santiago Cúneo el último domingo en América TV.

PAOLTRONI Y ADORNI

En este contexto, el senador nacional Francisco Paoltroni afirmó que el Presidente "está rodeado de obsecuentes", en relación a declaraciones desde el Gobierno que señalaron que la vice "ya no es parte del Ejecutivo".

"Cuando uno echa a toda persona que no está de acuerdo con lo que opinás, te terminás rodeando de obsecuentes y es lo que le pasa hoy al Presidente -sostuvo en una entrevista radial-. Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales".

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había intentado poner paños fríos y negó la existencia de un conflicto entre Milei y Villarruel. "Me parece que el tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse", dijo el funcionario y repitió que lo que expresó la vicepresidenta fue "un comentario que no representaba la opinión del Gobierno".