Se pronostican precipitaciones para la tarde noche

La jornada del jueves se presentará con condiciones variables en Comodoro Rivadavia, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la posibilidad de chaparrones y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 14°C y viento del Oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde, aumentará la nubosidad y podrían registrarse chaparrones aislados, con una temperatura máxima de 19°C. El viento será del Oeste, leve a moderado, entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, continuarán las lluvias aisladas, con descenso de la temperatura a 15°C y ráfagas de hasta 50 km/h del Noroeste.