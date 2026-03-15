Se quería llevar vino y cigarrillos de una verdulería

El sospechoso fue sorprendido por la policía dentro del local de la calle Alem.

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este domingo tras ser sorprendido dentro de una verdulería de la calle Alem a la que habría ingresado con fines de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:45, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda recibió un llamado telefónico de un testigo que alertó sobre la presencia de una persona que estaría forzando la puerta de un comercio. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de la verdulería se encontraba abierta. Ante esta situación, ingresaron al interior del local y encontraron a un hombre que había reunido distintos elementos con la aparente intención de sustraerlos.

Entre los objetos recuperados por la policía se encontraban varias botellas de vino, paquetes de cigarrillos y un teléfono celular.

El sospechoso fue identificado como Luis Armando Jesús G., de 32 años, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.