Será este viernes y sábado en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con la presentación de disertantes destacados a nivel nacional e internacional.

Se realiza el 2º Simposio Patagónico en Ciencias del Ejercicio Físico

En el Aula Magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), este viernes y el sábado se llevará adelante el Simposio Patagónico en Ciencias del Ejercicio Físico, en su segunda edición.

Se trata de la segunda edición, que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia a través de la Asociación Civil de Ciencias del Deporte del Chubut, con el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

El Simposio reunirá a destacados profesionales y especialistas vinculados con la medicina del deporte, las ciencias del ejercicio, la preparación física, la evaluación del rendimiento, la tecnología aplicada y la investigación científica.

La propuesta busca generar un espacio de actualización e intercambio interdisciplinario, articulando conocimiento científico con herramientas de aplicación práctica.

El mismo está dirigido a profesionales, profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, entrenadores, deportistas y apasionados por la ciencia del ejercicio.

DISERTANTES

El Simposio Patagónico tendrá como expositores a los Msc. Aníbal Bustos y Ezequiel Meder, a los doctores Sebastián Del Rosso y Juan Manuel Herbella, al profesor Ariel Couceiro González, los licenciados Marcos Abrutsky y Gabriel Fantuzzi, entre otros destacados disertantes.

Herbella es médico sanitarista y deportólogo, con una destacada trayectoria en medicina del deporte y alto rendimiento. Del Rosso es licenciado en Educación Física, Magíster en Fisiología del Ejercicio con orientación al Rendimiento Humano y Doctor en Ciencias de la Salud.

Couceiro González es profesor nacional de Educación Física, entrenador nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas y especialista en Calidad de Movimiento, con una amplia experiencia como preparador físico y readaptador en múltiples disciplinas deportivas.

Ezequiel Meder es profesor de Educación Física y licenciado en Ciencias del Entrenamiento Deportivo, especializado en el análisis de datos aplicados al rendimiento físico y deportivo. Posee experiencia en docencia universitaria, investigación, evaluación de deportistas y aplicación de tecnologías avanzadas al entrenamiento.

Informe e Inscripciones

https://forms.gle/yi64QwpyEQeVVyJp9

Consultas: IG: https://www.instagram.com/cienciasdeldeportechubut?igsh=MTltMWltZDYyOHM1cA==

Cel: 2974298161 (Ángel)

Cel: 2974009509 (Maxi)