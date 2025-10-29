Noviembre llega con buenas noticias para quienes buscan una pausa antes del verano. El Gobierno nacional confirmó que habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días, gracias al traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional y la inclusión de un día no laborable con fines turísticos.

Se viene un finde XL: Confirmaron feriado largo de cuatro días en noviembre

El fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, permitiendo una escapada perfecta para cerrar el año con descanso o viaje. Esto se debe a dos decisiones:

El feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se traslada al lunes 24.

El viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que genera un puente para varios sectores.

¿Quiénes tienen cuatro días?

Empleados públicos, bancarios, educativos y gran parte de los trabajadores del sector formal disfrutarán de los cuatro días completos: desde el viernes 21 hasta el lunes 24.

Otros sectores que no se adhieran al día no laborable tendrán tres días de descanso, del sábado 22 al lunes 24.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

Ese día se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), donde tropas argentinas resistieron la invasión anglo-francesa en el río Paraná. Bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, la defensa marcó un hito en la lucha por la soberanía nacional. A pesar de la desventaja militar, el enfrentamiento se convirtió en un símbolo de unidad e independencia.