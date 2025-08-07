Sicario liberado por error en Chile, podría estar en Santa Cruz

Un error administrativo en el sistema judicial de Chile provocó la liberación de un peligroso sicario venezolano de 18 años, ahora prófugo y buscado en Argentina.

Ante la posibilidad de que haya cruzado la frontera, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz emitió un alerta, solicitando la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández.

El joven, presunto miembro de la organización criminal internacional conocida como Tren de Aragua, estaba cumpliendo prisión preventiva por el asesinato de un empresario chileno. Sin embargo, el pasado 10 de julio, un malentendido en las comunicaciones internas de Gendarmería de Chile llevó a su excarcelación.

Aunque las autoridades chilenas no descartan que haya huido a Perú, el gobierno santacruceño activó de inmediato los protocolos de búsqueda. En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad provincial advirtió sobre la peligrosidad de Mejía Hernández y su vinculación con el crimen organizado.

El homicidio por el que estaba detenido ocurrió el 19 de junio en Santiago, cuando el empresario José Felipe Reyes Ossa fue asesinado a tiros en lo que se investiga como un crimen por encargo. Según las declaraciones de los cómplices, el móvil habría sido "líos amorosos" y el pago por el "trabajo" criminal ascendía a una importante suma de dinero.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 911.