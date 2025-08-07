Robaban materiales de viviendas en construcción

Personal de la División de Investigaciones de Puerto Deseado, sorprendió el miércoles in fraganti delito a tres individuos que venían robando materiales de viviendas en construcción en esa localidad.

Voceros de esa repartición de la Policía de Santa Cruz hicieron saber que los hechos delictivos se perpetraban en un complejo de 28 viviendas sin terminar y que las denuncias aludían a la sustracción de puertas, ventanas y apliques eléctricos.

Mediante tareas de investigación, la DDI, logró identificar a los responsables a través de publicaciones de venta de los objetos robados en plataformas digitales.

Las labores de vigilancia discreta en la zona de las viviendas, permitieron detectar a los delincuentes en el momento exacto en que cometían un nuevo robo, casi al promediar la tarde del miércoles.

ELEMENTOS4

De esta manera se procedió a la inmediata aprehensión de tres sujetos, quienes transportaban una puerta de aluminio, una puerta placa, una ventana de aluminio y un bolso con herramientas, que se presume eran utilizadas para violentar los domicilios.

La investigación y el operativo se desarrollaron bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 y tras la detención de los involucrados, se llevaron a cabo allanamientos en sus domicilios.

En uno de estos operativos se secuestraron 2 llaves térmicas, 3 tomas, 2 puntos, una soldadora 220w, un compresor marca Gamma, un maletín de pocker con fichas y un taladro de banco marca Gamma. Algunos de esos elementos había sido sustraídos en las casas en construcción pero otros estarían relacionados con otro robo perpetrado este mismo año.

Este exitoso operativo contó con apoyo de la División Comisaría de Puerto Deseado y estuvo supervisado por el comisario mayor Pablo Méndez, jefe de Departamento de Investigaciones y Delito Organizado Zona Norte ; y el comisario inspector David Davies, jefe de la DDI Puerto Deseado.

Por otra parte trascendió que uno de los detenidos se apellidaría Saldivia y los dos restantes Antecao (padre e hijo).