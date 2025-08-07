Prometía viajes en kayak para engañar mujeres

El imputado, que ya cuenta con antecedentes por hechos similares, ofrecía falsos paseos en kayak para atraer a sus víctimas. Ocurrió en Madryn.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Puerto Madryn acusado de abusar sexualmente de al menos dos mujeres a quienes habría engañado mediante perfiles falsos en redes sociales. De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, el imputado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas ficticias desde las que ofrecía supuestos paseos gratuitos en kayak al atardecer.

Con esta estrategia, lograba contactarse con sus víctimas, pasaba a buscarlas durante la noche y las trasladaba a playas alejadas, donde concretaba los abusos. La persona detenida fue identificada con las iniciales D. R. y permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de apertura de investigación y control de detención, en la que se le formularán cargos penales.

Por el momento, la Fiscalía le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple. Las víctimas son jóvenes que fueron engañadas bajo este mismo modus operandi. Además, se está llevando adelante una serie de medidas investigativas, entre ellas, ruedas de reconocimiento de personas. Por este motivo, no se han difundido imágenes del imputado.

La Fiscalía también investiga si existen más casos no denunciados hasta el momento. Cabe destacar que el acusado posee antecedentes por hechos de características similares: años atrás, cuando trabajaba en una empresa industrial local, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y abusar de mujeres. La investigación continúa en curso.

Fuente: Jornada