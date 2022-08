Silvina Luna confirmó que Fernando Gago le fue infiel a Mica Vázquez

A través de un video publicado en Instagram, la ex participante de El Hotel de los famosos afirmó la versión de la actriz.

Después de que Mica Vázquez asegurara que Fernando Gago mantenía una relación paralela con Gisela Dulko, mientras ellos vivían en Madrid, Silvina Luna también confirmó que el ex futbolista le había sido infiel a la actriz con ella.

Este sábado por la noche, la ex participante de El hotel de los famosos se juntó a cenar con Majo Martino y Locho Loccisano, y se pusieron a ver PH, Podemos Hablar, donde se volvió a tocar el tema entre Vázquez y Gago.

“Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años. Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina”, contó la exintegrante del elenco de Chiquititas.

"Una amiga de Silvina Luna, me dijo a modo anécdota, 'cuando vos estabas con Gago él también hablaba con Silvina a la vez'", dijo la actriz en el programa de Andy Kusnetzoff.

Luego de estas declaraciones, Locho Locciano y Majo Martino le preguntaron a Luna era verdad lo que estaba diciendo Mica. “Es verdad. Jugaba a dos puntas”, aseguró la modelo.