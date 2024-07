Sofi Martínez rompió el silencio sobre los rumores de romance

Si bien Sofi Martínez confirmó su separación hace ya cuatro meses con Diego Leuco, por el momento no se le conocieron romances oficiales a la periodista deportiva. Sin embargo, a medida que fueron pasando las semanas, ella fue relacionada con distintas personalidades tanto del deporte como de la farándula, aunque nunca aclaró si estos dichos eran verdad o no.

Sin embargo, ahora, desde los Juegos Olímpicos 2024, decidió aclarar la verdad sobre su estado sentimental. Es que, en los últimos meses, Sofi Martínez fue relacionada con Pablo Aimar, Marcos Ginocchio y hasta con un joven de la delegación argentina que llegó a las olimpiadas. Por eso, cansada de ser noticia por, evidentemente, romances falsos, contó toda la verdad.

Al aire en "Perros de la Calle", Sofi explicó la verdad detrás del supuesto "chape apasionado" con Marcos Ginocchio y también si se encuentra en un romance con Pablo Aimar. "¿Cómo hacés? Porque según un portal estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿cómo hacés?", le preguntó Evelyn Botto.

Ante esto, Harry Salvarrey le dijo: "Bienvenida Sofi al poliamor". Sin embargo, Sofi fue completamente audaz y le respondió sin tapujo: "No, amigo, me estás queriendo meter en tu bolsa". Y, a forma de chiste, Salvarrey sumó: "Está preocupadísima tu madre. Tiene que entender que las generaciones nuevas vienen distintas".

"Mi madre me ha llamado, y me dijo 'Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos'. (Bromea). Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta", fueron las palabras exactas de la comunicadora, quien se cansó de ser relacionada con distintas personas.

Eso sí, su compañero, desde el estudio, no le dejó pasar un momento en el que ella habló al respecto y espetó: "No es lo mismo decir “nadie”, que “con nadie de los que se han dicho”. Aunque, en ese momento, Sofi remató y fue tajante: "Nadie, nadie".