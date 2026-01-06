Sorprenden a turistas extranjeros haciendo fuego en zona prohibida

Un grupo de turistas extranjeros fueron sorprendidos el lunes haciendo fuego en un sector donde está estrictamente prohibido, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en cercanías de El Chaltén.

El hecho ocurrió mientras continúa activo el incendio forestal que se desató el domingo en el Cerro Huemul y mantiene desplegado a brigadistas y personal de emergencia.

En medio del intenso operativo, las autoridades detectaron a Turistas extranjeros realizando fuego en un área donde esta práctica se encuentra estrictamente prohibida. No se dieron precisiones sobre la nacionalidad, pero en una de las fotografías y en el video captado, se observa a un hombre de rasgos orientales.

El episodio ocurrió dentro del Parque Nacional Los Glaciares y generó una fuerte preocupación por el riesgo que implica este tipo de conductas, mientras el foco ígneo continúa activo por tercer día consecutivo.

El incendio forestal moviliza a brigadistas, personal del parque y fuerzas de apoyo que trabajan para contener el avance de las llamas y proteger el entorno natural.

En ese contexto, cualquier acción imprudente representa un peligro extremo, tanto para el ambiente como para las personas involucradas en las tareas de control y extinción.

Uno de los primeros alertas fue dado por Martín Morales, quien había llegado desde El Calafate para acampar en el sector de Laguna Torres.

Según relató, mientras se encontraba en la zona advirtió la presencia de humo en medio del bosque, lo que encendió la alarma sobre una posible situación de riesgo en un área natural altamente sensible.

El hecho fue registrado en un video difundido a través de redes sociales, lo que permitió visibilizar la situación y reforzar el llamado a la conciencia colectiva.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la responsabilidad individual son claves para evitar tragedias ambientales en una zona de alto valor natural como El Chaltén.

Fuente : Nuevo Dia