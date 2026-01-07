Bomberos de El Hoyo habilitaron un alias para recibir aportes solidarios

Mientras continúa el operativo contra el fuego por tercer día consecutivo, el cuartel local coordina el trabajo de cerca de cien bomberos y canaliza la ayuda de la comunidad a través de una cuenta oficial.

Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo informaron este miércoles la habilitación de un alias oficial para recibir donaciones, en el marco del incendio forestal que afecta a la zona de Puerto Patriada y que ya provocó la pérdida de más de 1.800 hectáreas.

Desde el cuartel señalaron que se transita el tercer día ininterrumpido de trabajo, con personal desplegado de forma permanente tanto en el frente del incendio como en tareas de prevención. Al equipo local, integrado por 26 voluntarios, se sumaron refuerzos provenientes de distintas localidades de Chubut y de provincias vecinas, lo que elevó el número total de combatientes a cerca de un centenar.

Durante la jornada se incorporaron bomberos de Trelew, Rawson y Paso de Indios, que se suman a los equipos ya presentes de El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, Esquel y Trevelin. Desde la institución destacaron la articulación entre cuarteles y organismos intervinientes como un factor central para sostener el operativo.

En paralelo, se multiplican las iniciativas solidarias en distintos puntos del país. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, un vecino puso a disposición su camión para trasladar donaciones destinadas a los voluntarios que trabajan en la cordillera, entre ellas botines y guantes.

“Las muestras de apoyo y las donaciones recibidas resultan fundamentales para sostener el esfuerzo operativo”, expresaron desde el cuartel, al tiempo que agradecieron el acompañamiento permanente de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias bomberoselhoyo, correspondiente al CUIT 30-67034426-2. Para consultas, el teléfono de contacto de Bomberos Voluntarios de El Hoyo es 02944 471515.