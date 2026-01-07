Alarma porque no hay cirugías programadas en el Hospital Regional

Desde hace más de tres meses no se programan intervenciones quirúrgicas en el principal centro de salud pública de Comodoro Rivadavia.

La atención quirúrgica programada permanece virtualmente paralizada en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Según relatan pacientes y familiares, desde hace más de tres meses no se asignan fechas para cirugías, y la actividad se restringe únicamente a casos de urgencia.

La situación impacta de lleno en personas que llevan meses aguardando una intervención y que, ante la ausencia de respuestas, se ven obligadas a concurrir reiteradamente al hospital sin obtener precisiones. La falta de comunicación oficial sobre los motivos de esta medida y su eventual resolución alimenta la preocupación y el malestar.

El escenario resulta especialmente crítico para quienes no cuentan con obra social ni recursos para acudir a clínicas privadas, donde los costos de las prácticas resultan inaccesibles. Para ese grupo, el Hospital Regional es la única alternativa posible.

Hasta el momento, desde el nosocomio no se difundieron explicaciones públicas ni plazos estimados para la normalización de las cirugías programadas. Mientras tanto, la lista de espera crece y la incertidumbre se instala entre pacientes con diferentes niveles de urgencia que continúan sin una respuesta concreta.