"Sos un doctor asesino; de eso te recibiste"

Este viernes hubo una importante marcha a pie y en auto en la Capital chubutense, donde se reclamó por justicia y celeridad por el caso de Ronald Lazcano Guerra, el joven de 24 años asesinado el pasado lunes por la madrugada en la zona de El Elsa tras ser atropellado por un conductor ebrio de nombre Nicolás Suganuma, médico de 26 años.

La caravana partió desde el barrio 2 de Abril de la Capital chubutense, recorrió la doble trocha a Playa Unión y finalmente concluyó en el sitio donde el joven murió.

Allí, Liliana Guerra, la mamá de Ronald, hizo uso de la palabra y agradeció el acompañamiento “formidable” de los vecinos que recorrieron la distancia.

Repasó que “aquella noche cenamos con mi hijo. Como todos los días iba a trabajar; como todos los días una sonrisa nos acompañó; como todos los días charlamos de miles de cosas y nos dijimos cuánto nos queríamos”.

El joven se fue a trabajar en bicicleta, “sin pensar que tenemos una ruta de mierda, sin iluminación; una Justicia que no nos da la cara porque tiene mucho trabajo, está de vacaciones o no tiene gente para trabajar”.

“En mi conciencia… en el ‘a mí nunca me va a pasar’, le dije a mi hijo ‘está bien, anda en bicicleta y no tomes la combi’”, agregó la vecina.

Sin embargo, al llegar a ese lugar donde se encontraba ella este viernes, “un pibe de unos años más, egresado y titulado, un hijo adinerado, vino borracho y me lo mató, sin ningún derecho. Le quitó la vida a mi hijo”.

Liliana remarcó que “traemos hijos al mundo para que sean luchadores, para que salgan adelante y sean buenas personas. Jamás pensé que un ebrio le iba a quitar la vida a un soñador”.

Remarcó que “este dolor que tengo se convierte en pedido de Justicia, no en venganza. Solo queremos Justicia y fiscales competentes; que no nos traten de ignorantes o nos callen; que no nos compren”.

Seguidamente, se dirigió a la familia del imputado, Nicolás Suganuma: “Le pregunto a la madre de Nicolás, ¿qué haría en mi lugar? Si hubiese sido al revés, ¿qué hubiese hecho señora?”.

Al médico le preguntó “¿cómo podes dormir o mirarte a la cara? Sos un doctor asesino, de eso te recibiste porque no tenés justificación. Ni siquiera se presentaron a dar condolencias, pero no me interesa, solo quiero que en el juicio el juez, la policía y todos los que estuvieron en ese momento digan la verdad”.

“Voy a seguir y esperar, que la Justicia haga lo que tiene que hacer para que nuestros hijos que quedan crean que hay Justicia”, sentenció Liliana.