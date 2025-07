En un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con los valores humanos que moldearon su carácter. Criado en la Tierra, representa la verdad y la justicia, pero debe enfrentarse a un mundo cínico que cuestiona sus ideales. Entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su identidad, Superman demuestra que la esperanza y la bondad nunca pasan de moda, incluso en los tiempos más oscuros, inspirando a otros a creer en un futuro mejor. La película forma parte de la fase inicial del DCU que se basa en “Gods & Monsters”, y establece el tono y la dirección de este universo compartido.

Inicialmente, la película fue anunciada como “Superman: Legacy”, pero hubo un cambio de parecer antes de que se iniciara el rodaje. Gunn optó por eliminar el subtítulo “Legacy” para dejarlo simplemente en “Superman”. Un cambio mínimo debido a una razón de peso, según ha explicado el director: “Pensé que tal vez el título tenía algo así como nostalgia y esto no tiene que ver con mirar hacia atrás. Es mirar hacia adelante. Así que al ver la película entenderás de dónde viene el legado, porque es sobre Clark, y su relación con sus padres kriptonianos y su relación con sus padres humanos y de dónde viene su legado. Pero no mira hacia atrás”. Y no olvidemos a Krypto, el perro de Superman, que también aparece. Un guiño que recuerda que esta película no solo busca épica, sino también corazón y humanidad.

Aunque la película es la primera protagonizada por David Corenswet, no es una historia de orígenes, como en tantos otros filmes de superhéroes. Aquí, Clark Kent lleva ejerciendo ya un tiempo como Superman, siendo una figura conocida en todo el mundo. “En esta versión del Universo DC, todos saben que es un extraterrestre”, dice Gunn. Su relación con la franquicia de superhéroes de Warner Bros. se remonta a 2019, un año después de que fuese despedido por la Disney tras haber dirigido “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” (2017). Warner y Gunn iniciaron conversaciones y el cineasta se colocó detrás de las cámaras de “El Escuadrón Suicida” (2021). Sin embargo, la oferta inicial era hacer una película de Superman. Y no sería “El Hombre de Acero 2”, sino una nueva versión del personaje con un actor que no sería Henry Cavill.

Y dado que Superman puede volar, Gunn quería que hubiese increíbles escenas de acción, no sólo en el suelo, sino también en el aire. “Poder filmar en el cielo... eso es muy difícil”, dice. “Así que tomamos mucho de películas como “Top Gun: Maverick”. Filmamos muchas escenas de acción con drones que volaban alrededor de Superman y la gente con la que volaba, como el Ingeniero y otros. Y lo hicimos con sonido. Actualmente tenemos esos drones pequeños que son locura, y tenemos algunos de los mejores voladores del mundo que saben usarlos”.

Título original: Superman

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción, comic

Origen: USA Año: 2025

Formatos: 2D

Duración: 2 Horas, 10 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: James Gunn

Producción: Peter Safran

Fotografía: Henry Braham

Música: John Murphy

Montaje: Jason Ballantine, William Hoy

Reparto:

David Corenswet (Clark Kent / Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Edi Gathegi (Michael Holt / Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner), Anthony Carrigan (Rex Mason / Metamorfo), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), María Gabriela Faría (Angela Spica / The Engineer), Wendell Pierce (Perry White), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent), Neva Howell (Martha Kent)