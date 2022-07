Susana furiosa con Telefe: "Cuidan más a Los Simpson que a mí"

Susana Giménez se alejó de la pantalla de Telefe y actualmente se encuentra en Uruguay próxima a debutar con la obra teatral Piel de Judas. Si bien la diva grabó algunos especiales para Paramount+, la plataforma de streaming del canal tricolor, no apareció en pantalla con su clásico programa.

A raíz de esto, en la tarde del lunes Jorge Rial destapó una gran interna entre la diva de los teléfonos y Telefe. En Argenzuela (C5N), el conductor contó por qué el canal no quiere a Susana Giménez en pantalla.

Jorge Rial aseguró que Telefe "metió en el placard a Susana" porque no planea tenerla al aire este año. "Te están cagando, Susana", le advirtió. "No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana", detalló.

A su vez, el periodista Damián Rojo expuso una frase que habría dicho Susana Giménez sobre su enojo con Telefe y en alusión a la firme emisión de los capítulos de la serie de dibujos animado Los Simpson: "Cuidan más a Los Simpson que a mí". Y detalló: "Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount+ y no en Telefe es un desprestigio".

Acto seguido, Paulo Kablan sumó información y contó la explicación que le dieron desde Telefe respecto a por qué Susana Giménez no está haciendo televisión este año. "Susana este año no hizo TV porque eligió hacer teatro en Uruguay. El canal le ofreció formatos muy grandes y ella eligió no hacerlo para regresar el año que viene con su programa de siempre", explicó.