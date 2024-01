Susana Giménez y Carlos Tévez, beneficiados del blanqueo de Milei

Del análisis técnico que realizan los diputados de Unión por la Patria (UP) del capítulo impositivo de la Ley Ómnibus surge que la conductora de televisión Susana Giménez y el director técnico de Independiente, Carlos Tevez, son algunas de las figuras que se verán favorecidas por el blanqueo de Javier Milei.

Este martes comienza el tratamiento en plenario de comisiones del extenso proyecto que cuenta entre sus artículos con un masivo perdón a aquellos que cuentan con bienes y dinero no declarados en el exterior o no cumplieron con el pago de impuestos. También beneficia a quienes no hicieron el aporte extraordinario a las grandes fortunas, conocido como impuesto a la riqueza.

El gravamen fue aprobado a fines del 2020, era por única vez y promovido en el marco de la pandemia. Alcanzaba a los bienes y ganancias de las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. De la lista de 10.000 argentinos que eran alcanzados por la obligación, Tevez está entre quienes se rehusaron a pagarlo e incluso acudieron a la justicia para eludir el tributo.

“La moratoria prevé que los que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas no paguen intereses ni multas”, alertó el ex titular de la AFIP y actual diputado de UP, Carlos Castagneto.

Con el proyecto de blanqueo de Javier Milei, el DT de Independiente y la diva de los teléfonos podrían pagar la deuda en hasta 30 cuotas en pesos, con condonación de intereses de hasta 30% y con la totalidad de las multas perdonadas. De aprobarse el proyecto, se da un plazo de 120 días para que los morosos se adhieran al programa de beneficios.

“Es todo en beneficio de un grupo diminuto que tienen grandes fortunas, no hay beneficio para la población”, sostuvo Castagneto. En el bloque peronista están abocados al análisis de los distintos tramos del proyecto con sus equipos técnicos, de allí surgen los nombres de algunos de los famosos beneficiados.

Hasta ahora la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, no fue confirmada entre los funcionarios del Poder Ejecutivo citados a explicar la ley ante los plenarios de comisiones de Diputados. El listado es, de hecho, un nuevo eje de disputa política. Unión por la Patria pide que acuda todo el gabinete a responder las consultas respecto al mega proyecto, dada la amplitud de temáticas que aborda.

“Pidieron que vengan los 9 ministros a exponer como también podrían haber pedido que Milei se vaya a la Luna, no es serio”, contestó el jefe de bloque del oficialismo, Oscar Zago. Desde la presidencia de la comisión de Legislación General, a cargo de Gabriel Bornoroni, hubo además un curioso pedido a los legisladores para que anticipen por mail las preguntas y se adelantó que los funcionarios podrían conectarse por zoom al plenario. Dos elementos inéditos hasta ahora y que generan resistencia entre los diputados. De concretarse sería la primera vez que un plenario se realiza de esta manera.

“No encontramos justificaciones que permitan dispensar a los ministros o funcionarios a participar de manera presencial donde deberán fundar el proyecto y responder las preguntas”, señala la carta que le envió el jefe del bloque de UP, Germán Martínez al libertario Bornoroni.

Las comisiones convocadas son sólo las de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. El peronismo también le cuestiona el giro a esas 3 comisiones. “No hay excusas”, señala el comunicado de UP.

Fuente: El Destape Web