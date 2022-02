Suspenden audiencia por incomparecencia del defensor

No es la primera vez que Sergio Romero se ausenta y dilata el avance del juicio que se le sigue a Luis Gómez por el femicidio de Yanina Montes Castro, ocurrido a fines de agosto de 2020.

Los jueces Daniela Arcuri, Jorge Odorisio y Alejandro Soñis expresaron este viernes la imposibilidad de iniciar la jornada de debate por la no asistencia del defensor particular, Sergio Romero, y a que el mismo no ha podido ser contactado por personal de la Oficina Judicial. Este hecho ya tenía un antecedente.

En la sala se encontraban presentes, además de los integrantes del Tribunal, la fiscal general Verona Dagottto, la abogada que representa a la querella, Olga Figueroa, y el imputado Luis Gómez. La fiscal Dagotto solicitó suspender la jornada de debate hasta poder contactar al defensor y por respeto a los familiares de la víctima y a las personas citadas como testigos en la fecha. La querella adhirió.

Finalmente el tribunal, por respeto a los familiares de la víctima, a las partes, a los testigos que esperan en la antesala y al imputado, resolvió hacer lugar a lo solicitado por la fiscal y suspender la presente jornada de debate, dispensando a testigos.

En relación a la incomparecencia del defensor nada se puede hacer, ni peticionar, hasta no saber si va a justificar, o no, adecuadamente su inasistencia el día de hoy. En principio, el juicio continuará el próximo miércoles 2 de marzo, a las 8:30.