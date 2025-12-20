Con la Chevrolet Tracker, marcó el mejor tiempo de la clasificación en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, provincia de Buenos Aires.

TC 2000: la "pole" fue para Vivian y el campeón se define este domingo

Con el cielo parcialmente nublado, el TC2000 desarrolló una épica clasificación que fue cambiante en todo momento y le puso suspenso a la definición del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, epicentro del “Gran Premio Coronación 2025.

La “pole position” fue para Franco Vivian, que con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing marcó un tiempo de 1m22s672/1000 a una velocidad promedio de 182,891 km/h. Todas las miradas estuvieron puestas en Matías Rossi y Emiliano Stang del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, que pelean por el título argentino, pero al quedar cuarto y sexto respectivamente, todo se estiró al domingo.

En un momento, el líder del certamen Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 llegó a estar primero y hasta le alcanzaba con terminar tercero para quedarse con la corona de manera anticipada con el quinto lugar de su rival directo Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162.

Sin embargo, Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25, integrante del equipo de Dario Ramonda, fue arbitro de la definición al meterse segundo sobre el final de la “Qualy” a 478/1000, dejándolo cuarto a Rossi y sexto a Stang. De esta manera, el piloto de Del Viso y el de Crespo irán por la gloria mañana en la gran final. Leonel Pernía finalizó tercero con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing a 598/1000.

Quinto fue Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport y séptimo Franco Morillo con el Chevrolet Cruze #64 del Proracing.

Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport), Mateo Polakovich (Fiat Cronos #16 – ATR Racing) y Diego Ciantini (Chevrolet Tracke #115 – YPF Elaion Auro Proracing) completaron los diez mejores de la clasificación.

Vivian, quien alcanzó su segunda pole consecutiva (Salta y Junín), expresó: “Agradezco al YPF Elaion Auro Proracing por el auto que me entregó para conseguir mi cuarta pole position en la categoría. Es lindo cerrar el año siendo el piloto que más pole position tuvo durante la temporada. Por diferentes motivos perdimos puntos que nos podría haber dejar más cerca de la pelea por el campeonato. Sin embargo, estamos conformes con lo hecho durante el 2025”.

La actividad para el TC2000 continuará este domingo a las 9 con los tanques llenos para luego continuar a las 12:55 hs. con la final a 35 minutos más 1 vuelta, donde se conocerá al primer campeón con el nuevo vehículo SUV de 500 hp de potencia.

Todas las alternativas las podrán seguir en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.