Teoría de los dos Demonios: El Gobierno difundió un video sobre el 24 de marzo

La Casa Rosada publicó un registro de más de una hora con su interpretación del terrorismo de Estado a 50 años de la dictadura cívico-militar que secuestró, torturó, desapareció y robó bebés.

El Gobierno nacional difundió este martes, a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, un video de una hora y quince minutos en el que expone lo que define como “la historia completa” del terrorismo de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976.

El material fue acompañado por un mensaje institucional que señala: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”. La pieza audiovisual incluye testimonios de una hija de desaparecidos y del hijo de un militar que, según se indica, fue “asesinado en cautiverio por la guerrilla”.

En ese marco, la publicación oficial busca respaldar la denominada Teoría de los dos Demonios, que interpreta la violencia de la década de 1970 como el resultado de un enfrentamiento entre organizaciones guerrilleras y el Estado, a través de las Fuerzas Armadas.