Tercera edición del Torneo de Fútbol para escuelas primarias

El evento deportivo es organizado por el Colegio Nº 20 de Caleta Olivia y se desarrollará desde el martes 28 de octubre al lunes 3 de noviembre al aire libre, en el Estadio Municipal.

Cuenta con el auspicio de la comuna, está destinado al alumnado del séptimo grado de escuelas primarias públicas y privadas.

Lleva el nombre de “Darío Hernández” en homenaje a un joven profesor de educación física fallecido hace pocos años, quien fuera docente del citado establecimiento educativo

Los organizadores de la 3ª edición confirmaron en rueda de prensa que ya se inscribieron 28 equipos de participantes y que este año se sumará la transmisión vía streaming de la competencia.

El Colegio Nº 20 cuenta con orientación en Educación Física, por lo que estudiantes y ex alumnos son parte de la organización, logística, arbitraje y registro en planillas.

Mauricio Leiva, uno de los integrantes del grupo expresó que “hace cinco años que Darío nos dejó físicamente y su legado sigue aquí presente en este torneo por el cual le rendiremos homenaje. Este proyecto está destinado a todas las escuelas primarias de Caleta Olivia y Cañadón Seco y ya hemos superado las expectativas”.

Precisó además que la cancha del Estadio Municipal se dividirá en dos partes para jugar partidos simultáneos, al tiempo que cursó una invitación abierta a toda la comunidad para alentar a los niños.

Fuente: Prensa Municipal