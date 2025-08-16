Tiago Pernía fue el más veloz en Brasil

Superó por 0.158 a su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. y su padre, Leonel Pernía, por 0.192, que completaron el 1-2-3 del equipo Honda YPF Racing.e

La séptima fecha de la temporada de TCR South America Banco BRB volvió a tener un Honda Civic Type R FL5 en la pole position, esta vez de la mano de Tiago Pernía. El nacido en Estados Unidos superó por 0.158 a su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. y su padre, Leonel Pernía, por 0.192, que completaron el 1-2-3 del equipo Honda YPF Racing.

En una jornada con casi 30° de temperatura, los Honda fueron mostrando en Curvelo, Brasil, que otra vez estaban fuertes. Desde la mañana siempre estuvieron adelante y el único que aparecía como rival era el debutante de W2 Pro GP, Leonardo Reis. El brasileño no solo estuvo al frente en los entrenamientos sino que también lidero la Q1 y por estrategia buscó la décima posición para largar en el primer cajón en la segunda carrera que tiene la grilla invertida.

Con tres posiciones de penalización por los roces con Pedro Cardoso en la fecha pasada, el líder del campeonato, Leonel Pernía, partirá desde la sexta posición. De esta manera, Raphael Reis partirá desde la tercera posición con el Cupra León VZ, cuarto el argentino Genaro Rasetto y quinto Fabian Yannantuoni.

Mariano Pernía partirá desde la séptima posición, justo por delante del subcampeón y actual campeón del TCR South America y TCR Brasil, Cardoso. Juan Angel Rosso partirá noveno y en décimo el piloto que causó sensación este sábado en Minas Gerais, Léo Reis. El paulista, debutante en TCR y también en Curvelo, tiene de compañero a Rapha Reis -casi el mismo nombre que su hermano-, Rafael Reis, quien corre en Stock Car Pro Series.

Entre los pilotos de la Copa Trophy, el que saldrá más adelante este domingo es Enzo Gianfratti. Ahora, compitiendo para un nuevo equipo, G Racing Motorsport, el paulista ahora maneja un Cupra León Competición. Esta divisional completa la parilla de TCR South America con Adrián Chiariano en 13°, Maria Nienkötter en 14° y Fernando Croce en 15°.

El TCR South America Banco BRB abrirá la pista mañana desde las 9:30 hs con la carrera 1. Luego será el momento de la competencia principal de Stock Car Pro Series y cerrará el domingo nuevamente la categoría sudamericano con la grilla invertida de la carrera 2 desde las 14.