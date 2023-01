"Todos mataron a Fernando"

El abogado Fernando Burlando dijo esta tarde que están "conformes" con el alegato de la fiscalía y adelantó que durante la exposición de particular damnificado habrá "alguna otra sorpresa más".

Fernando Burlando, el abogado que defiende a la familia de la víctima, junto a Fabián Améndola, realizó breves declaraciones antes la prensa al salir de la audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, por un cuarto intermedio de 40 minutos, sobre el alegato de los fiscales, quienes pidieron prisión perpetua para los ocho implicados y además solicitaron que se procese por presunto falso testimonio a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo.

Allí, ante la consulta sobre quien o quienes mataron a Fernando, el letrado aseveró que "los ocho fueron los asesinos" y que ambos están trabajando en el mismo sentido.

Además, dijo que "no hay que caer en la fascinación de las cámaras, porque a veces no están enlazadas las distintas situaciones y quienes las enlazan son los testigos". Luego, indicó que están "conformes" con el alegato de la fiscalía y adelantó que durante la exposición de particular damnificado habrá "alguna otra sorpresa más".

(Estamos) Conformes y evidentemente esto habla de que hay una opinión muy similar (con el particular damnificado)", afirmó Burlando a la prensa durante el cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate. Y agregó: "Es factible que vayamos acompañando a la fiscalía y tenemos alguna otra sorpresa más”.

"La fiscalía dijo algo muy interesante: 'No caigamos en la fascinación de las cámaras, de las filmaciones', porque esto no lo filmó un director de cine, hay cuestiones que se filmaron como se pudo y obviamente lo que se ve son distintas situaciones, pero enlazadas no las tenemos, quien enlaza todo esto son los testigos", indicó el abogado.