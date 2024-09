Torres invitó a los otros poderes a sumarse al censo de empleados

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este lunes los avances del Censo de Empleados Públicos 2024 que impulsa el Ejecutivo, de manera online y obligatoria, para todos los agentes de la Administración Pública Provincial. Según apuntó el mandatario, más del 25% del padrón completó su declaración jurada durante la primera semana de vigencia e indicó que “con estos datos vamos a poder tener un Estado más austero, eficiente y responsable”.

En un acto desarrollado esta mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, el mandatario detalló que alrededor de 12 mil empleados dependientes del Gobierno del Chubut ya registraron su información personal y laboral en la página web. “Esto es un acto de justicia para los trabajadores públicos y para los contribuyentes”, expresó Torres y aseguró que “estamos dando un salto de calidad enorme en materia institucional”.

Acompañado en la mesa principal por el vicegobernador Gustavo Menna; y los ministros de Gobierno, Victoriano Parodi y de Economía, Andrés Meiszner, el titular del Ejecutivo invitó a los Poderes Legislativo y Judicial a implementar la misma iniciativa “para que el mapa del Estado sea total y real”.

ACTO DE JUSTICIA

En su mensaje, el gobernador sostuvo que “el censo es positivo y seguramente va a mostrar un montón de cosas que están mal porque durante muchísimos años se hizo un desmadre en el Estado usándolo de trinchera para contener militancia amigos”. Torres cuestionó duramente el sistema de adscripciones “que no son más que una estafa al Estado”.

“Lo que queremos hacer con este censo no es ni más ni menos que un acto de justicia para quienes se levantan temprano, van a laburar y tienen puesta la camiseta de la provincia”, manifestó, y agradeció en ese marco a los gremios estatales que “avalan esta herramienta”.

Sostuvo, además, que “alguien que cobra y no va a trabajar no es un trabajador, es un chanta y ahí es donde interviene la Justicia”. El gobernador reveló que “vamos a ver que hay casos excepcionales, incluso que no viven en la provincia y lo vamos a exponer, pero no para perseguirlos ni tampoco vamos a dar nombres y apellidos, sino que vamos a exponer cuántos casos hay concretamente”.

RECONOCIMIENTO

Torres explicó que “hay un delito que se llama peculado de servicio que no es ni más ni menos que una estafa a todos los contribuyentes y, sobre todo, a los trabajadores públicos de la provincia que siempre se los demoniza”. Asimismo, aclaró que a lo largo de estos meses “encontré una profunda vocación de servicio, de querer sacar adelante la provincia y muchas ganas de progresar y poder incluso ascender haciendo bien su trabajo”.

“Parte del ordenamiento del Estado tiene que ver con reconocer al que hace las cosas bien, y este gobierno lo va a hacer”, garantizó el gobernador y anticipó que “se hará incluso teniendo la posibilidad de, vía concurso, acceder a cargos que en otras épocas era muy difícil”.

SALTO DE CALIDAD

Torres manifestó que con los datos recabados “vamos a dar un salto de calidad enorme en algo que nos comprometimos desde el primer día, que es salir de estar último en el ranking de transparencia institucional”.

Reveló que “ya tenemos datos que nos ponen por sobre la media a nivel nacional y estamos convencidos que, transparentando la situación y actuando en consecuencia, vamos a poder tener un Estado eficiente, austero y responsable”.

OBLIGATORIEDAD E INFORMACIÓN CERTERA

“Esta es una herramienta indispensable para los funcionarios, toda decisión política desde el punto de vista administrativo requiere información certera”, manifestó el ministro de Economía, Andrés Meiszner, y explicó que el objetivo central es “crear una fuente y bolsa de trabajo para así evitar los permanentes ingresos y aumentos de la planta de la Administración Pública, y que a su vez cada organismo pueda contar con personal capacitado para ingresar o trasladarse de un organismo a otro”.

El titular de la cartera económica expreso a su vez que “es muy importante para nosotros conocer cuál es la situación educativa de todos los agentes; hay agentes que no han culminado el colegio secundario y el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de ofrecer herramientas para su culminación, así como capacitaciones para posibles traslados”.

Sobre la no cumplimentación del censo, Meiszner añadió que “seguramente tendrán consecuencias desde el punto de vista penal porque existe un fuero de administración sobre aquel trabajador que haya falseado la declaración jurada o no la haya hecho; y también la responsabilidad civil por el reintegro de los salarios indebidamente percibidos”.

“Con esta información podremos adaptar las decisiones que creamos convenientes para tener una administración ágil, clara y con trabajadores permanentemente capacitados” finalizó el ministro de Economía.

ADMINISTRACION DE RECURSOS

Por su parte, el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi, resaltó que “estamos muy contentos con el avance que estamos teniendo con este censo, es muy importante que esto pueda llegar a que el 100% de las personas lo completen”. Manifestó que si bien hubo experiencias fallidas en gobiernos anteriores, “por los resultados que estamos viendo en este ocasión vamos a obtener el resultado esperado”.

“Buscamos optimizar los recursos en estos momentos en donde tenemos que poner toda la creatividad y la eficiencia para que los recursos con los que contamos, que son de los contribuyentes, sean bien administrados”, indicó el funcionario”

CENSO 2024

El Censo de Empleados Públicos comenzó el pasado lunes 26 de agosto, conforme el Decreto 899/2024 firmado por el gobernador de la Provincia. El relevamiento alcanza a todos los agentes de la Administración Pública Provincial, incluidos contratados, becarios, pasantes y personal adscripto.

Su realización es obligatoria, se extenderá por 30 días y tiene carácter de declaración jurada. Los agentes deberán ingresar al sitio web censo24.chubut.gov.ar para completar la información personal y laboral requerida, por lo que deberán tener a mano su recibo de sueldo. Ante cualquier consulta, los empleados podrán comunicarse a [email protected]; WhatsApp: (280) 487-8373 o al teléfono: (280) 484111.

Cabe señalar que el sistema está protegido y preparado para mantener la seguridad de los datos proporcionados. La infraestructura del Censo cuenta con capas de seguridad que se encuentran en permanente actualización y seguimiento.