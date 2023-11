Torres: "La embajada de EE.UU. es un aliado estratégico"

El gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, remarcó este viernes que en el Congreso nacional “tenemos proyectos de trazabilidad en la pesca que para nosotros va a ser prioridad, y uno muy importante que es dar una pelea real contra la pesca ilegal”.

“Ahí tenemos un aliado estratégico que es la Embajada de Estados Unidos, que están dispuestos a acompañarnos en esta política de trazabilidad porque es muchísimo el recurso que pierde la Argentina, pero particularmente Chubut: están enfrente de nuestra provincia. Así que creo que eso va a ser una política en conjunto con Claudio Vidal, también de Santa Cruz, que vamos a poner en relevancia durante la temporada que viene”, destacó.

El gobernador electo reveló más adelante que ha tenido reuniones con autoridades nacionales y electas, incluyendo al futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, y al futuro presidente de YPF, Horacio Marín. Dijo además que espera poder mantener un encuentro con Javier Milei en un futuro cercano.

VOLUMEN POLITICO PROPIO

En tanto, al hablar sobre el proyecto del presidente electo sobre la obra pública, expresó: “hay que diferenciar lo que es una premisa tirada al aire, de que no va a haber más obra pública, e inmediatamente después decir que va a haber un sistema de financiamiento con iniciativa privada a la chilena”.

“Chile es de los países, por lo menos de la región, que más invierte en obra pública, en obra de infraestructura. Imagínense que una Argentina que necesita divisas y hay obras de puertos de aguas profundas que no se finalizan, o rutas nacionales que generan divisas, también gracias al turismo, se paralizan, es totalmente imposible de admitir. Así que yo creo que es momento no de especular con algunas premisas, sino ver verdaderamente en qué consiste o cuál es el diferencial con la iniciativa privada a la chilena, porque la verdad que Chile invierte mucho en obra pública y el Estado financia mucho”, sostuvo.

“El Estado financia, después hay distintos esquemas que son públicos privados, pero de hecho hay una mirada geopolítica. Cuando estuve hace poco en Tierra del Fuego y uno se cruza del lado de Chile, lo que hay en infraestructura portuaria es impresionante, la verdad que nos han pasado por arriba”, añadió.

“Nosotros en Chubut hoy tenemos las obras paradas. Por un guarismo inflacionario, porque las empresas no tienen certeza de redeterminación de precios; entonces hablar de obra pública no necesariamente quiere decir que no pueda haber un esquema mixto y que sea positivo. Yo soy de los que creen que no hay que velar por la carroña en un momento donde recién asume un Gobierno, hay que esperar a que elija su gabinete, hay que esperar a que empiece a andar, y ahí vamos a ver. Nosotros tenemos el volumen parlamentario para acompañar y garantizar la gobernabilidad, pero también para ponerle freno a cualquier política que atente contra los intereses de Chubut, eso es importantísimo”, concluyó Torres.

Las declaraciones de Torres se produjeron en la Legislatura y en el marco de entrega de diplomas a las autoridades provinciales electas el pasado 30 de julio.