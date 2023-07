Torres presentó su Plan de Salud junto a Sergio Wisky y Fernán Quirós

Al respecto, Ignacio Torres –actual senador nacional por Chubut- trazó un análisis de la estructura actual del sistema de salud pública provincial: "La realidad es muy crítica. Quien diga que va a resolver los problemas de infraestructura en los hospitales de un día para el otro es un 'chanta'. Es importante hacer hincapié en el concepto de austeridad fiscal, que no es 'gastar menos', sino 'gastar bien'. Chubut tiene un presupuesto per cápita de los primeros de la Argentina. Hay vecinos de Gualjaina y otras comunas del interior provincial que nos cuentan que les duele una muela o una pierna, van a la guardia y les dan paracetamol. Imaginemos lo revolucionario que puede ser para una persona que trabajó toda su vida para tener una jubilación digna y una salud de calidad, que vaya a un centro de salud y pueda tener la posibilidad de hablar con un cardiólogo, con un psiquiatra y otros profesionales, algo que no ocurre en nuestra provincia. Para eso necesitamos conectividad".

Torres continuó indicando que "nuestros diputados firmaron un compromiso de desistir de los viáticos extraordinarios, alquileres absurdos de casas en Rawson y demás. Si empezamos a sumar, es una cifra más que representativa. Imaginemos un trabajador de la Salud que gana un salario bajísimo y que ve en el Boletín Oficial que hay ingresos de amigos de funcionarios, parientes en algunos sectores del gobierno que ganan tres veces más que ellos, sin ir a trabajar. Eso está mal, punto".

Por su parte, Wisky expuso una evaluación de la situación actual del sistema de salud y anticipó: "Vamos a priorizar las líneas críticas del nivel de atención; la Guardia, el quirófano, la Terapia Intensiva, los internados, y vamos a resolverlo conjuntamente con los colegas y directivos de cada hospital para no tener que seguir colocando 'parches'".

Wisky también hizo hincapié en la administración del sistema de salud pública provincial, y tomó como ejemplo el nuevo hospital de Trelew: "Hace un año que hay una 'cáscara' de un hospital nuevo, que iba a ser de 'altísima complejidad' y todavía no tiene siquiera sillas. Hay cuestiones de seguridad: nosotros, hoy, no habilitaríamos ninguna clínica que no vaya a tener los tubos de oxígeno dentro del quirófano, como ocurre con hospitales como el de El Maitén".

A su turno Quirós, titular del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestó: "Nacho es una persona de mucho valor. Una cosa es un político y otra un funcionario; cuando al primero lo votan se convierte en el segundo, por ende es un servidor público, un profesional al servicio de todos. Y me gusta insistir en un concepto: es muy difícil encontrar un buen profesional que no se apoye en ser una buena persona. Para ser un buen profesional en cualquier disciplina, primero hay que ser buena persona", sostuvo en referencia al senador nacional y candidato a gobernador de Chubut.

Finalmente y a modo de cierre, Torres sostuvo: "Necesitamos ministros en terreno, y yo le pedí a Sergio en nuestra primera reunión que recorriera cada uno de los hospitales de la provincia. Y así fue. Sergio tiene una profunda vocación de servicio, que es lo que necesita la provincia: empatía, conocer la realidad del interior y nivelar para arriba. No puede ser que haya localidades, como nos contaban que ocurre en Sarmiento, donde la mayoría de los chicos nacen en ambulancias. Nosotros vamos a equilibrar y a integrar el sistema público sanitario de Chubut".