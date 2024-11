Torres: "subir rivales imaginarios al ring es ganar tiempo"

“Muchos, incluso varios gobernadores, somos hijos de la democracia y tenemos la vocación y el coraje de hablar con los que no piensan como nosotros. Creo que es necesario un trasvasamiento generacional que no implica tirar a uno de 60 por la ventana y cambiarlo por dos de 30, sino que es un cambio de mentalidad y mirar para adelante”, expresó Ignacio Torres este sábado, en diálogo con Infobae desde la Feria del Libro de Trelew.

Para el gobernador de Chubut, este cambio es clave para construir consensos que beneficien a todos. En este sentido, dijo que “hay muchas cosas para pelear para que (el país) salga adelante en vez de pelearnos por pavadas en las redes sociales”. Y agregó: “Hay muchos dirigentes que están más preocupados por las encuestas que por defender a la gente que los eligió”.

A su vez, Torres llamó a hacer un país más federal. “Si un gobierno cree que el Estado nacional se tiene que ocupar solamente de las relaciones exteriores, de la seguridad nacional y de la macroeconomía, entonces no le cobremos impuestos a la gente para arreglar rutas, o para los hospitales nacionales”, señaló.

EL VINCULO CON MILEI

En la ocasión, Torres también sostuvo que los dirigentes deben evitar rodearse de “alcahuetes que te dicen que está todo bien”, ya que eso los aísla de la realidad y les hace perder el vínculo con la gente.

Insistió luego en que “lo que hay que entender es que no es todo blanco y negro para defender los intereses de mi provincia. Es lo que hice y voy a seguir haciendo. Cuando nos beneficie, lo vamos a acompañar y cuando haya una medida que atente contra los intereses de la provincia o consideremos que atente contra los intereses de la Nación, vamos a estar enfrente”.

Además, consideró que “uno, cuando le toca gobernar, tiene que tener la humildad de escuchar a todos, y despojarte del ‘ellos’ y el ‘nosotros’. A mí me ha pasado que algunos proyectos de ley que presenté, diputados de otras bancadas no me han acompañado y no por eso los escraché con que son traidores a la patria. Subir enemigos imaginarios al ring todo el tiempo para tener centralidad en la agenda no es gobernar, eso es ganar tiempo”.

Finalmente, cuando se le pidió a Torres un balance sobre los primeros 11 meses de gestión de Milei, respondió que “lo mejor es haber roto con un montón de tabúes y de manera disruptiva, dar discusiones incómodas. Celebro que alguien que el día de mañana quiera ser presidente desde el tipo más poderoso de la Argentina hasta el más humilde, que defienda una idea, a partir de ahora, está demostrado que puede ser presidente. Sin tener estructura, sin tener un solo concejal, sin tener gobernadores, sin tener un partido fuerte que lo acompañe, puede serlo. Ahí se pateó el tablero en serio. No coincidimos en muchas cosas, pero está bueno que la democracia funcione y que no sea necesario todo ese aparato para poder acceder al poder”.