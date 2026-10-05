Tragedia en la Ruta 3: uno de los camioneros se cruzó de carril

Ese fue el origen del choque mortal en Garayalde. Dos hermanos de Trelew murieron en el acto y una joven permanece internada.

El trágico accidente de tránsito ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Nacional N° 3 suma nuevos detalles tras las primeras intervenciones policiales. El siniestro, registrado en el kilómetro 1710, a unos 50 kilómetros de Garayalde, dejó como saldo dos hombres fallecidos en el acto y una joven internada de gravedad. Las víctimas eran hermanos de 30 y 28 años que volvían a Trelew tras asistir en Comodoro a la presentación deportiva del hijo de uno de ellos.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, brindó precisiones sobre la dinámica del impacto múltiple, que involucró a dos camiones y un automóvil. Según los primeros testimonios recabados en el lugar, la tragedia se desencadenó cuando un transporte de carga que circulaba en sentido norte-sur, desde Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, se cruzó de carril por causas que aún se investigan.

Al invadir la vía contraria, el rodado mayor impactó primero contra otro camión que viajaba en sentido opuesto. “El conductor lo ve, trata de esquivarlo, sufre una serie de daños y logra sacar el vehículo hacia la banquina”, detalló el comisario sobre la maniobra del segundo camionero. Sin embargo, el primer transporte continuó su marcha descontrolada y colisionó de manera frontal contra un Volkswagen Gol que transitaba justo detrás.

Producto del violento choque directo, el conductor del auto y su acompañante perdieron la vida de forma instantánea. En tanto, una joven de 22 años que viajaba en el mismo vehículo fue trasladada de urgencia por el personal sanitario al Hospital Regional, donde permanece internada a la espera de la evolución de sus lesiones.

Por su parte, el camionero que originó el siniestro múltiple también fue derivado al nosocomio local. El comisario confirmó que este conductor se encuentra en observación, aunque fuera de peligro. En la escena trabajó el personal de la División Criminalística para avanzar con las diligencias de rigor y determinar las responsabilidades penales del hecho.