Tragedia en Mendoza: una niña de dos años murió tras caer a una pileta

El hecho ocurrió en una vivienda de Vistalba. Pese al rápido arribo de policías, bomberos y personal de emergencias, los médicos no lograron reanimarla. La Justicia investiga las circunstancias del caso.

Un lamentable episodio sacudió este martes al departamento mendocino de Luján de Cuyo, donde una niña de dos años perdió la vida luego de caer a una pileta en una casa particular. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Guardia Vieja y Almirante Brown, en la localidad de Vistalba.

De acuerdo a la información preliminar, los gritos de los familiares alertaron a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al 911. En pocos minutos se hicieron presentes efectivos de la Policía de Mendoza, bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El personal médico intentó reanimar a la menor mediante maniobras de RCP, pero los esfuerzos no tuvieron resultado y se constató su fallecimiento en el lugar.

Tras lo sucedido, el Ministerio Público Fiscal ordenó la intervención de Policía Científica en el sector de la piscina para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación judicial. Asimismo, el cuerpo de la niña fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de rigor.

Según trascendió, la familia se encontraba de vacaciones en Mendoza y reside habitualmente en la provincia de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar con precisión cómo se produjo el trágico accidente.