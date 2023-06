Transformers, el despertar de las bestias

C+/ CINE EN COMODORO

Recuperando la acción y el espectáculo que atrapó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, esta vez la acción se traslada al año 1994. Un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto, en una aventura por todo el mundo en relación con tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unicron. La película se adentra en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en líder de los Autobots.

La película está ambientada siete años después de los eventos narrados en “Bumblebee”, de Travis Knight, cinta que contó con un presupuesto inferior a los de sus antecesoras, pero que fue elogiada por la crítica como la mejor de la saga. “No estoy aquí sólo para crear robots y que me digan que estuvo genial y fue divertido”, dice el director Steven Caple Jr., ya conocido por “Creed 2”. “Quiero que digan que realmente me preocupo por Optimus Prime, por Airazor y estos otros personajes, porque esta es la base de lo que me encantaría que fuera la franquicia en el futuro. Y muchas de las cosas en esta película son una gran configuración de hacia dónde se puede ir, así que estoy emocionado de que la gente vaya a ver eso”.

“Para presentar a los Maximals en esta película, pensamos que las asombrosas y bellísimas maravillas del Perú captarían realmente a los personajes”, expresó el Caple sobre los motivos por los que decidieron grabar en Machu Picchu. “Algunos de los retos fueron la altitud. Llovía de la nada y casi no teníamos equipo. Teníamos que cargarlo todo nosotros porque no queríamos arruinar nada. Las nubes rozaban las montañas, es una experiencia maravillosa. Filmamos en la cima de Machu Picchu, donde nunca antes se había filmado. Solo pensamos “Wow, estamos aquí› y “¿Cómo hicieron esto?” Es una locura”, agregó, maravillado el paisaje de la ciudadela inca.

Por otro lado, la actriz Dominique Fishback, quien le da vida a una de las protagonistas, Elena Wallace, se mostró muy contenta cuando visitó un santuario en Machu Picchu. “Tuvimos a un chamán bendiciendo la película y honrando al pueblo peruano”, contó. “Hacer este proyecto con la gente que conocí aquí será algo que atesoraremos por siempre”. Y Anthony Ramos, quien interpreta Noah Díaz, contó acerca de su sentir en la ciudad de los Incas. “Se podía sentir una energía diferente en Machu Picchu. Es un regalo y no lo tomamos a la ligera”, dijo, para luego resaltar el talento de las personas cuzqueñas que los acompañaron en las filmaciones. “Un verdadero desfile. La gente de allá lo dio todo”.

Género: Acción, ciencia ficción, fantasía

Origen: USA

Título original: Transformers: Rise of the Beasts

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 7 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: Steven Caple Jr.

Productores: Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Duncan Henderson

Guión: Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Matt Holloway, Art Marcum, Ken Nolan

Música: Jongnic Bontemps Fotografía: Enrique Chediak

Montaje: William Goldenberg, Joel Negron

Reparto:

Anthony Ramos (Noah Díaz), Dominique Fishback (Elena Wallace), Tobe Nwigwe (Reek), Peter Cullen (Optimus Prime), Dylan O'Brien (Bumblebee), Pete Davidson (Mirage), Liza Koshy (Arcee), Cristo Fernández (Wheeljack), John DiMaggio (Stratosphere/Transit), Ron Perlman (Optimus Primal), David Sobolov (Rhinox), Michelle Yeoh (Airazor), Tongayi Chirisa (Cheetor)