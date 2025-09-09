Traslado de celda y tensión: la madre de Ayelén Paleo sigue detenida

Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de explotación sexual, fue cambiada de celda en las últimas horas por cuestiones de seguridad. La exvedette insiste en su inocencia y cuestiona el rol de los medios.

La madre de la exvedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, continúa detenida en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. En las últimas horas trascendió que fue trasladada de celda y de pabellón por decisión de las autoridades, que habrían manifestado preocupación por su seguridad dentro del penal.

Rodrigo fue arrestada hace dos semanas en un operativo que incluyó trece allanamientos y que culminó con la detención de otras tres personas: Noelia Elizabeth Ávalos, Carlos Molina y Noelia Macarena Lacuadra. Durante el procedimiento, además, fueron rescatadas doce mujeres de entre 22 y 45 años, asistidas luego por equipos especializados. Según la investigación, Rodrigo cumplía el rol de “logística-fotógrafa” dentro de la organización criminal, encargándose de la producción de material erótico para su difusión en páginas de adultos.

Frente a la delicada situación judicial, Ayelén Paleo salió públicamente a respaldar a su madre: “Mi mamá va a salir la semana que viene o la otra. Ella es completamente inocente y no tiene nada que ver”, sostuvo, al tiempo que criticó a los medios por “inventar falsedades” sobre su familia.

La novedad del traslado fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. “Pasó algo que provocó el cambio de celda. Tenían miedo de que le pase algo, aunque no me dieron mayores detalles”, sentenció.