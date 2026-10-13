Tres empresas presentaron ofertas para construir viviendas

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, presidió este martes la apertura de sobre licitatorios conteniendo ofertas para la construcción de diez viviendas.

Para este concurso público Nº 1/2026, tres empresas santacruceñas presentaron ofertas y se estima que más tardar a principios de la semana próxima se conocerá la pre-adjudicación, tras lo cual correrá un plazo de cinco días hábiles para la presentación de impugnaciones si las hubiera.

Las unidades habitacionales de 50 metros cuadrados cubiertos tienen un plazo de ejecución de un año y serán financiadas a través del fondo UNIRSE, para lo cual a fines de agosto la comuna firmo un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), fijándose un presupuesto oficial de 996 millones de pesos.

El acto licitatorio también contó con la presencia del secretario general de la comuna, ingeniero Carlos Lizoni; la directora de Compras y Contrataciones, Cinthia Rossone; y la arquitecta Agustina Olivera, a cargo de la Dirección de Obras, entre otras autoridades, además de los representantes de las tres empresas oferentes.

Cruz Construcciones hizo una propuesta de $ 977.338. 285, en tanto que J.G. Construcciones ofertó $ 1.205.000.000 y RTS Ingeniería $ 1.623.281.000 (además de una alternativa).

Al concluir la lectura de las propuestas, Galarza agradeció la participación de las empresas y la decisión política del gobernador Claudio Vidal para posibilitar la financiación de las viviendas, teniendo en cuenta además que desde y hace 17 años no se construían unidades habitacionales con fondos provinciales en esta localidad.

Por otra parte, en diálogo informal con el periodismo dijo luego de finalizada la etapa de observación del proceso licitatorio, la empresa ganadora del concurso tendrá un lapso de diez días para iniciar las obras, es decir antes de finalizar el presente mes de octubre.

Las viviendas de planta baja, con equipamiento básico (calefactores, cocina, termotanque y bajo mesada), tendrán una similitud con las hace pocos años se construyeron con fondos de la comuna y estarán ubicadas en terrenos aledaños a las mismas aprovechando las redes de servicio existes.

Además, como hecho significativo, se dispuso que una de las unidades será destinada a una familia que esté integrada por una persona con algún tipo de discapacidad.