Tres heridos tras choque en el Roque González

El siniestro de este mediodía demandó la intervención de servicios de emergencia y personal policial.

Un accidente de tránsito de consideración se produjo este jueves, cerca del mediodía, en el camino Roque González, donde dos automóviles impactaron por motivos que aún no fueron determinados.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hecho involucró a un Chevrolet Corsa y a un Toyota. Como consecuencia de la colisión, tres personas resultaron con lesiones y recibieron atención médica en el sitio por parte de personal de emergencias.

Tras el choque, ambulancias y efectivos policiales trabajaron en el sector para asistir a los heridos y llevar adelante tareas de prevención, lo que generó interrupciones parciales en la circulación vehicular mientras se desarrollaba el operativo.