Trueno Negro presenta su "Neogenesis" en Cine Teatro Español

La escena musical de Comodoro Rivadavia se prepara para una noche memorable con el esperado lanzamiento del nuevo álbum de Trueno Negro. La banda local de power metal melódico presentará su flamante disco, “Neogenesis”, en un show único en el emblemático Cine Teatro Español.

La cita es este sábado 13 de septiembre a las 20:00 hs, un evento que también servirá de plataforma para ZooM, banda invitada que aprovechará la ocasión para estrenar su primer álbum.

En una entrevista exclusiva en Radio C, a través de Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y Youtube @sudestadacines, el vocalista Bruno Baulde dio un adelanto de lo que el público puede esperar. El show del sábado es un hito para la banda, que se formó en 2005. “Se puede comprar la entrada ya,” confirmó Baulde, y añadió que los tickets están disponibles en la tienda Orfeo, en San Martín 748, o de forma online en boleteria.com.ar.

MÚSICA, LEGADO FAMILIAR Y EL PODER DE LA “TRIBU”

La conversación con Baulde no solo se centró en la música de Trueno Negro, sino que también ahondó en su vida personal y en cómo su familia ha influido en su carrera. Su padre, Daniel Baulde, es un cantante de larga trayectoria en el mismo género. “Mi viejo está jubilado… pero él siempre cant,” dijo Bruno, destacando la conexión musical que comparten.

En la era digital, la comunicación y el alcance de las bandas es clave. Bruno confirmó que Trueno Negro tiene una sólida presencia en redes, con perfiles en Instagram y YouTube, donde los encuentran como “Trueno Negro Oficial”.

Cuando el entrevistador sugirió que los artistas a menudo se mueven en círculos cerrados, Bruno desafió esa idea. “Yo no lo creo. Cada uno forma su grupo, es decir, su grupo de gente,” afirmó, prefiriendo el término “tribu” para describir a las comunidades de seguidores que se forman alrededor de la música.

Para entender la esencia de Trueno Negro, es fundamental saber que la banda es un proyecto de power metal melódico originario de Comodoro Rivadavia, que se formó en 2005. Su sonido se caracteriza por ser "poderoso y por tener además melodías con mucho gancho", un estilo que no es muy común y que está "más ligado al sonido del power metal europeo". Esta particularidad musical, sumada a las letras que abordan temas "controversiales", le ha permitido a la banda crear una identidad sonora distintiva que los diferencia en la escena del metal local y les ha granjeado un fiel grupo de seguidores.

Para quienes quieran seguir de cerca la carrera de Trueno Negro y enterarse de todas sus novedades, pueden encontrar a la banda en sus redes sociales.