Un abogado intimó al gobernador para que los tribunales se pongan en marcha

El abogado Daniel Alejandro Fuentes -M.P. C337- intimó al gobernador Mariano Arcioni a través de una carta documento que le envió a Fontana 50 en relación a la grave crisis laboral que lo aqueja.

“Ud antes de ser escribano debió recibirse de abogado, y desde el llano pareciera que no le afecta o no palpa la realidad que se está atravesando, tanto como sostén de familia en mi caso, sueldo de empleada, alquiler de oficina para el estudio, alimentos, suministros de gas, luz, , etc. Todos costos que actualmente es escabroso afrontar no solo por la excesiva cuarentena, sino porque desde este gobierno no se pagan sueldos a estatales (judiciales en mi caso y existe retención de servicio) y pareciera que Ud no lo vive”, sostuvo Fuentes.

“Quizás si dejara de pagar los sueldos a sus empleados en la escribanía, por ejemplo, y estuviera sin comer tan solo cinco días, acusaría en carne propia lo que se siente; no poder dar de comer a los hijos, sin soslayar que ha sido vice gobernador en la gestión anterior y que además captó votos prometiendo aumentos que Ud. sabía no podría cumplir; el fin justificó los medios: ganar

una elección para gobernar a cualquier precio”, continuó Fuentes.

El profesional independiente que entiende en los distintos fueros solicitó “que se arbitren las gestiones necesarias para que los tribunales se pongan en marcha”.

Fuentes argumenta que en Comodoro “no existe coronavirus” y en todo caso que se deberán someter a las medidas de prevención a todos los abogados, ya que “de lo contrario se vulnera el derecho de la ciudadanía de acceder a la justicia; el derecho de trabajar”.

Por eso Fuentes intimó a Arcioni a que “gestione dentro del plazo perentorio e improrrogable de 48 horas corridas desde que reciba la carta, las guardias mínimas para brindar el servicio de Justicia a la comunidad”.

“Esta situación nos deja cautivos de una disputa entre vuestro gobierno provincial y los empleados estatales -con los que manifiesto mi solidaridad-, y nos alcanza, pero se pueden arbitrar otras vías para dar curso a nuestra actividad profesional como escritos digitales”, reclamó Fuentes.

“Dejo reserva de accionar legalmente por violar derechos y garantías constitucionales de las personas”, finalizó Fuentes su carta documento.

Mientras tanto, se supo que mañana el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia tendrá una videoconferencia con el Superior Tribunal de Justicia y los responsables de llevar adelante los protocolos de salud en los distintos edificios judiciales de la provincia.